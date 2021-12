Golpe energético en un duro invierno

Las advertencias están sobre la mesa. No se habla ya sobre apagones que puedan afectar a España o Galicia, como se insinuó en algún momento, quizá porque la reciente visita de la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, ayudó a exorcizar estos miedos. El gestor del sistema, que es quien gestiona que cuando le damos a un interruptor la luz fluya desde las centrales generadoras a nuestros hogares, lo descarta. Es buena noticia que llegase también con un refuerzo en las inversiones en nuestra comunidad, entre ellas el estratégico refuerzo de la interconexión con Portugal, con quienes nos unen mucho más que sus tendidos,

que también. Sin embargo, winter is coming, que dirían en la conocida serie Juego de Tronos. El invierno se acerca. En previsión de que sea más duro de lo esperado, la Xunta lanzaba un SOS en nombre de las familias, que pueden pasarlo muy mal si los precios mayoristas de la electricidad siguen, como harán este lunes, por encima de los doscientos y muchos euros. Eso es insostenible. Por ello Francisco Conde, como vicepresidente económico, reclamaba otra rebaja fiscal de los impuestos que gravan la luz para evitar que muchos hogares queden a oscuras y sin calor. En especial aquellos a los que no llegarán ningunos ingresos de cara a unas navidades que podrían ser las más tristes. Aguardemos que Moncloa tome nota.