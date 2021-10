Gran Hermano sobre ruedas

santiago El tema de las multas es siempre doloroso. Si le preguntamos a cualquiera si es necesario reducir la velocidad para prevenir accidentes, seguramente contestará que sí, pero cuando resulta que para garantizar esos límites es necesario utilizar mecanismos para sancionar a los infractores, entonces la cuestión cambia, y el “afan recaudatorio” salta más rápido que el dichoso cinemómetro cuando tienes el pie pesado. Y no solo con el tráfico, porque cuando se hace una revisión catastral, sucede tres cuartas de lo mismo. La realidad es que Santiago es una ciudad muy compleja en lo referente al tráfico, empezando por su casco histórico y su entorno, que no se pensaron para la circulación rodada más allá de los carros. Para continuar, el número de vehículos que entran, circulan y salen de ella todos los días, duplica con creces el parque móvil local, entre los que vienen a trabajar, comprar o hacer gestiones día tras día. Si a ello le sumamos el llamado tráfico pasante, el resultado es que muchas vías ven superados sus límites físicos y de velocidad, y regularlos no es fácil. Y el recurso a la ayuda mecánica es tentador y casi inevitable. Otra cosa muy distinta es el problema de cómo se tramitan esas sanciones, que fue el tema de debate ayer en el Ayuntamiento de Santiago. La capacidad de gestión de las administraciones públicas se ha visto recortada en la misma medida que sus plantillas con las disposiciones que solo permitían cubrir una parte de las vacantes de personal que se iban generando. Una medida que abocaba inevitablemente a externalizar aquellos servicios que no era posible abarcar con los efectivos disponibles. El resultado es el que ayer salió a la luz en Raxoi, y es que un 26 % del importe de esas sanciones se queda fuera de las arcas municipales. De ahí a empezar a sospechar en un ánimo de lucro detrás de las medidas sancionadoras no hay más que un paso. Por más que resulten útiles para la seguridad vial.