Gran mejora para Santiago

queda solo un día para que la nueva estación de autobuses de Santiago eche a andar y algunos agoreros no paran de entonar cánticos lastimosos sobre la grave saturación de tráfico que experimentará a partir de ahora Clara Campoamor. ¿Será tal? Todo indica que no, porque dicho vial parece lo suficientemente capaz para absorber el paso de 40 autocares por hora, es decir, menos de uno por minuto, y en todo caso la mejora que supondrá para la capital gallega contar con una estación intermodal compensará con creces la incomodidad que supondrá tener que circular algo más lento, en momentos puntuales, por una arteria que hasta ahora se ha considerado solo de escape. Lo importante es que Compostela contará desde mañana con un complejo muy funcional que integra la circulación de trenes, autobuses interurbanos y líneas de largo recorrido, con la comodidad que supondrá para infinidad de viajeros no tener que desplazarse desde la zona de O Hórreo hasta San Caetano, o viceversa, para hacer un cambio de transporte. Eso sí que generaba un tráfico innecesario que ahora se corregirá y, por otra parte, todo el área cercana a la Xunta, por momentos muy saturada de tráfico, se verá también aliviada con la desaparición de la actual terminal de buses, que no es precisamente una joya de la arquitectura moderna. Es más, se trata de un edificio feote, incómodo por dentro y mal planificado por fuera. El cambio, en suma, va a ser para bien. Es una lástima, eso sí, que la obra de la intermodal no se acometiese de una tacada, porque lo ideal hubiese sido construir la estación de autobuses a la par que la ampliación de la de ferrocarril, pero ya se sabe que las cosas de palacio siempre van despacio. Y con frecuencia, por fases que se eternizan... aunque a todo eso ya estamos más que acostumbrados.

BEATRIZ CASTRO/Periodista