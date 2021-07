Hace falta una ley para esta pandemia

limitaciones. Aunque la existencia de la COVID y sus estragos en China eran conocidos desde principios de 2020, su irrupción con fuerza en España, allá por marzo, hacía previsible e incluso justificable un cierto descontrol en la toma de medidas. Hablábamos de una situación inédita a la que había que adaptarse sobre la marcha y para la que ni el país ni la UE tenían herramientas. Hoy, sin embargo, el panorama ya no es, o no debería ser, el mismo. Tras año y medio con el coronavirus entre nosotros, y a sabiendas de que su evolución es muy difícil de predecir, la maquinaria tendría que estar mucho más engrasada para poder actuar cuanto antes. También desde el punto de vista normativo. Una ley de Salud de 1986 está claro que no puede hacer frente a un desafío así y el estado de alarma o de excepción tampoco son un mecanismo que se pueda usar permanentemente. Desde Galicia se lleva meses pidiendo a Moncloa una legislación específica para afrontar la pandemia, pero Pedro Sánchez sigue haciendo oídos sordos. Así que a la Xunta no le queda otra que esperar a que el Tribunal Superior de Xustiza de el visto bueno, como hizo ayer, a las limitaciones que recomiendan los expertos para frenar el crecimiento de las infecciones. Por ahora, gracias a que las peticiones están bien motivadas, los jueces dan autorización. ¿Pero qué pasará si un día no lo hacen?