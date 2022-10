Hacer cuentas y seguir barajando antes de la partida

reunión en la cumbre Habrá algún compostelano de a pie, de esos que se sienten inspirados cuando apoyan un codo en la barra mientras levantan el otro para disfrutar la cerveza, que pueda estar un tanto decepcionado con la reunión de ayer entre Rueda y Bugallo. Presidente y alcalde de la capital, que no es poca cosa. Uno espera grandes titulares, noticias confirmadas e inversiones que pueda disfrutar ese mismo compostelano de a pie. No ha sido el caso, aunque la relación personal entre ambos es muy buena, han decidido que van a hacer cuentas, como si no se hablaran entre ellos, de algunos proyectos para ver si cuadran los números. La necesidad de aparcamiento en el entorno de Hospital Clínico no es una ocurrencia de anteayer por la mañana. Tiempo para las cálculos parece que han tenido, pero pueden dar por seguro que, aunque se construya ese parquin, la primera piedra no la van a ver ustedes el lunes por la mañana, cuando vayan a Consultas Externas y den veinte vueltas con el coche para acabar dejándolo en la copa de un pino. Seguro que las dos horas y media de la reunión de ayer fueron provechosas, y es bastante probable que no tengamos todos los datos, que nos sorprendan con alguna novedad en las próximas semanas. Pero el currito que dejamos hace un rato apoyado en la barra de un bar estará pensando que la Política, con mayúsculas, va a otro ritmo, y le amarga el carajillo al pobre pensionista que tiene a su lado. Que si él en su trabajo hiciera los encargos a esa velocidad ya estaría hace bastantes lunas en la cola del paro. Démosles un voto de confianza, que malo será... Beatriz Castro. Periodista