Hacer la ola a las familias numerosas

Santiago acogió ayer el congreso nacional de familias numerosas, organizado con el objetivo de poner en valor la proeza -el calificativo no es exagerado- que supone en la actualidad salirse del esquema familiar predominante no solo en Galicia y el resto de España, sino en todo el mundo occidental. Un esquema en el que la mayoría de las parejas jóvenes se plantean tener dos hijos como máximo, mientras otras muchas se conforman con solo uno y no pocas deciden, por diferentes razones, no procrear. Esa tendencia no es nueva, sino que dura ya varias décadas, y los futurólogos sensatos saben de sobra que de seguir así nos encaminamos hacia sociedades cada vez más envejecidas en las que será imposible mantener el estado de bienestar tal y como lo conocemos en la actualidad. En realidad, solo hay que echar unas sumas y restas facilonas para comprobar que las cuentas públicas saltarán por los aires cuando el número de pensionistas se vaya igualando cada vez más con el de cotizantes en una progresión que no para de coger velocidad. Si a eso le sumamos el hecho de que la esperanza de vida no deja, por fortuna, de subir, en muy pocas décadas tendremos sobre nosotros una tormenta perfecta que muchos políticos insensatos se empeñan en no ver escondiendo la cabeza con el mismo gesto torpe que las avestruces. Y no será por falta de información, porque los datos que vierte el Instituto Nacional de Estadística dan cada vez más miedo. Por ejemplo, en el primer semestre de este año nacieron en Galicia 6.941 bebés, cuando hace solo seis años fueron 9.421. Es decir, en poco más de un lustro en número de nacimientos ha caído un 26%, cifra que en el conjunto nacional no es mucho mejor. Si la tendencia sigue por el mismo cauce, dentro de poco más de dos décadas, cuando los recién nacidos de ahora empiecen a incorporarse al mercado laboral, la cifra de cotizantes dará pena... salvo que millones de inmigrantes vengan a sacarnos las castañas del fuego. Claro que tenemos que hacer la ola a las familias numerosas. Solo ellas podrán salvarnos de un futuro negrísimo, aunque por alguna extraña razón la propaganda oficial y los grandes anunciantes, lejos de poner en valor este tipo de familias, tienden a destacar un modelo hedonista en el que lo que más cuenta es la libertad de movimientos, el disfrute y la ausencia de responsabilidades. Preparémonos, pues, para lo peor.