Hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando

En tres páginas consecutivas de la sección Santiago en la edición de hoy se describen otras tantas historias que guardan relación. La primera, el episodio de un joven de diecisiete años que fue apuñalado durante una pelea en el Ensanche, perdió el bazo y permanece internado en el CHUS. Otro joven, dominicano, ha sido detenido al poco tiempo como autor material del hecho, según testigos presenciales. Es la segunda bronca que acaba a navajazos en una semana en la capital gallega, en el anterior caso con resultado de muerte. En la siguiente, se anticipa que ante la creciente preocupación de los ciudadanos, mañana se celebrará una cumbre en Compostela de todas las comisarías convocada por la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Es una reunión extraordinaria por la alarma surgida tras el aumento del 12,7% de los delitos en la capital y el 33% en el cercano concello de Ames. La tercera referencia es la de que nadie es capaz de contener a un sujeto que perturba la vida de los vecinos en la rúa de Touro, un individuo que destroza la convivencia y amenaza a quien se pone a tiro. Podría parecer que en una ciudad de casi 100.00 habitantes cuestiones como estas no deberían preocupar, pero la suma de lo ocurrido crea estados de opinión que condicionan la vida de los ciudadanos. Desde hace muchos años residir en Santiago era sinónimo de bienestar y seguridad; hoy no podemos decir lo mismo. En voz baja se susurra que determinadas bandas están ahí, pero no se sabe como abordar tan espinosa cuestión. Algo hay. Pero en este análisis de tanta actualidad hay que ir más allá. De diez a doce de la noche, todos los

días, invariablemente, hay que pensar en un “sálvese quien pueda” por los moteros a todo gas que convierten las calles en un circuito de carreras. Es inconcebible que se circule a altísima velocidad, con impunidad total, se adelante por la derecha, se suban a las aceras o pasen por el forro las direcciones prohibidas. Mientras estos ocurre una y otra vez, a la policía local ni se la ve, ni se la espera, ni nada de nada. No hace muchos días se denunciaron carreras de coches en el Ensanche que infunden pavor sin nadie que los detenga. Algo hay que hacer, y cuanto antes mejor para que prevalezca el espíritu cívico que es, “hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando” y no la ley de la selva en la que triunfa el más fuerte. ¡¡Ya está bien!!