Hacer política o negociar concesiones

UNA VEZ QUE EL CONSEJO de Ministros aprobó la concesión del indulto a los nueve condenados por sedición y malversación se vuelve al punto de partida anterior al otoño de 2017, cuando la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 judicializaron un conflicto enquistado que imposibilitaba la convivencia. Defiende Pedro Sánchez, y aquellos que apoyan la medida de gracia, que se trata de regresar a la vía política para poner fin al desencuentro. Los indultos para la convivencia, término acuñado por el presidente, deberían abrir camino a una mesa de diálogo sin imposiciones y es ahí donde van a surgir los mayores problemas.

Los pasos dados por el Gobierno no están siendo correspondidos por el Ejecutivo catalán. Hay signos que son síntomas de que esta decisión refuerza a los independentistas. Mientras Sánchez habla del perdón como prueba de la fortaleza de la democracia, los dirigentes de ERC y Junts insisten en que se trata de una muestra de la debilidad del Estado. El presidente acudió a Barcelona para oficializar un tiempo nuevo pero los protagonistas del procés le dan directamente la espalda. Envía señales de concordia hasta el jefe del Estado, mientras el presidente de la Generalitat prefiere acudir a Waterloo a rendir pleitesía a esa especie de monarca sin corona que es Carles Puigdemont. Demasiados desprecios. Da la impresión de que esta decisión del Consejo de Ministros va a tener más valor simbólico que real de cara al futuro de Cataluña. No son condiciones aceptables de partida. A pesar de que ERC emite señales de acercamiento en Junts, y no digamos la CUP o algunos colectivos que tutelan el procés, la independencia es su razón de ser. Tampoco se puede obviar que en todas las convocatorias electorales hay un apoyo mayoritario de los ciudadanos a la independencia. Según una reciente encuesta del Instituto Ipsos, el 53% de los españoles está en contra de conceder los indultos, frente al 29% que los apoya y el 18% que no tiene una opinión. Recuperar la confianza entre Cataluña y España se antoja complicado si ambas partes mantienen sus postulados de que la solución pasa por la autodeterminación o que los límites los fija la Constitución. Unos, los catalanes que controlan en mayoría el Parlament, lo tienen claro; otros, que gobiernan en minoría en el Congreso, deben hacer juegos malabares. En todo caso asistimos a una espiral diabólica. Los nacionalistas catalanes son insaciables, van a seguir perseverando en una república independiente y no se rendirán. Sánchez se metió en un laberinto y solo hay que preguntarse cuántas más concesiones le esperan.