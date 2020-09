Hacer viable el cambio climático

debate Fue un espejismo. Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera se redujeron en el mundo con respecto a 2019 un 17 % durante la fase de confinamiento global derivado de la pandemia del coronavirus, pero recuperada la nueva normalidad aquel impacto positivo sobre el medio ambiente ya se evaporó y ahora se está en niveles de antes de la aparición de la covid-19. Esos datos figuran en el informe United in Sciencie 2020 dado a conocer ayer y elaborado por diversas organizaciones científicas. Las conclusiones del documento son claras: las emisiones de CO2 no tocaron techo y siguen aumentando, aunque en el pico de la pandemia hubo un registro a la baja sin precedentes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apunta en el prólogo del informe que, viendo el comportamiento y los niveles actuales de gases de efecto invernadero, nunca antes había sido tan evidente la necesidad de aplicar transiciones limpias que permitan afrontar la crisis climática y hacer realidad el desarrollo sostenible. La receta para el corto plazo es conocida y se basa en la apuesta por las energías renovables, medios de transporte con bajas emisiones de carbono y supresión progresiva del uso del carbón. El cambio en los modelos de consumo también puede ayudar. El reto: alcanzar soluciones viables desde el punto de vista técnico y económico. Y es titánico, pero no hay alternativa.