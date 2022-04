Hacerse rico o asesorar a ricos

PROBLEMAS. Suele decirse que los economista pasan más tiempo tratando de explicar por qué no se cumplieron sus predicciones que haciéndolas. Y no les falta razón. El Nobel Paul Krugman no duda en comentar, medio en broma, medio en serio, que los economistas predijeron nueve de las cinco últimas recesiones; es decir, que les gusta tirar aún a riesgo de fallar conscientes de que “en el mundo real los economistas siempre creen que tienen las cosas bajo control”.

Lo cierto es que esta Semana Santa nos mostró a una gran parte de la sociedad española liberalizada: récord de movimientos, de reservas hoteleras, de vuelos y de viajes en tren, vacaciones a niveles prepandemia y sensación de recuperación. Frente a ello nos encontramos con que las entidades públicas y privadas, que ya enmendaron las perspectivas para la economía española, lo han hecho muy a la baja, consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania y la elevada inflación. Todas advierten de la enorme incertidumbre que rodea la coyuntura actual aunque, eso sí, a la hora de hacer sus análisis continúan manteniendo a nuestro país en la senda del crecimiento: lo reducen de un 6 al 4% que, visto estos días desde la óptica del consumidor no parece mala cosa.

Debe ser por aquello de que “si los economistas en verdad fueran buenos para los negocios serían ricos, no los asesores de los hombres ricos”. Y es verdad.