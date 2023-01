Hacia un ‘oro blanco’ mejor valorado

Hay personas, las menos, que se ganan la vida invirtiendo en metales preciosos. Otras, especialmente en comunidades como Galicia, tienen que llegar a fin de mes con trabajos bastante más duros, aunque también manejen una mercancía muy valiosa: los alimentos sanos y de calidad que salen de sus granjas para nutrir al resto de la población. Una tarea vital en cualquier sociedad, cuya remuneración no va, por desgracia, en sintonía con su importancia. La ganadería y la pesca fueron durante décadas la joya de la corona de la economía gallega. Sin embargo, hace años que encadenan más penurias que alegrías, viéndose incluso obligados a vender a pérdidas. La invasión de Ucrania –y con ella la subida de la energía y de los piensos– fue la gota que colmó el vaso para cientos de explotaciones a las que no quedó más remedio que echar el cierre. Un drama para ellos, que paradójicamente terminó convirtiéndose en algo de oxígeno para aquellas que resistieron, pues la caída en la oferta está derivando en un importante aumento de los precios. Frente a los poco más de 30 céntimos litro que recibían a principios del año pasado, ahora perciben cerca de los 0,58 €, tal y como constató este martes el conselleiro do Medio Rural, José González. Un repunte que no despeja por completo el horizonte, pero que al menos no obliga a estos profesionales a seguir endeudándose. Buenas noticias, ¡al fin!, que ayer se complementaban con un importante anuncio para la comunidad. La intención de Reny Picot de convertir las instalaciones de la antigua Pascual en Outeiro de Rei en una moderna y puntera quesería tras una potente inversión a fin de adaptar las instalaciones. La intención de la empresa es ponerse manos a la obra cuanto antes, un reto ante el que no estará sola, pues contará con el decidido empuje de la Xunta, tal y como subrayó el presidente Alfonso Rueda, que comprometió ayudas con un objetivo en el horizonte: que la comunidad sea capaz en 2025 de transformar el 75 % de su producción. Con esta ambiciosa hoja de ruta se pretende ir más allá de la pura recolección y envasado, sin apenas valor añadido, para satisfacer a un consumidor de yogures, mantequillas, batidos o quesos con sello diferencial, delicatessen, dispuesto a rascarse el bolsillo en las cajas de los supermercados. Ojalá se consiga para que apostar al oro blanco que cada vez se valore más.