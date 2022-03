¿Hasta cuándo seremos rehenes de Putin?

Lo más peligroso que puede ocurrir con algo sumamente dañino como la guerra o el genocidio es que se acabe normalizando. Que la sociedad termine despojada de sentimientos, insensibilizada ante el dolor, y siga con su vida como si aquí no pasara nada mientras las bombas caen a las puertas de sus casas, al estilo de lo que sucede en Kiev, Mariúpol, Odesa o Járkov. Un comportamiento preocupante que, por desgracia, empieza ya a evidenciarse en Ucrania. El pasado 24 de febrero el mundo asistía escandalizado a la entrada de las tropas rusas en el país del Este. A pesar de que no fue una sorpresa, pues los servicios de inteligencia norteamericanos le habían puesto fecha un par de veces, observar en directo la caída de los proyectiles horrorizó a propios y extraños, provocando escalofríos en occidente ante la posibilidad, todavía no descartable, del uso de potencia nuclear. Un mes después, tras una ola de sanciones, condenas y muestras de solidaridad, el lanzamiento de misiles o el movimiento de tanques siguen sacudiendo la zona sin que ya nadie se sorprenda ante un cadáver o un edificio hecho añicos. La primera intención de Vladimir Putin era forzar a su adversario a doblar la rodilla en pocas horas, pero la resistencia heroica que encontró a su paso está ralentizando sus planes hasta el punto de que no fue capaz de tomar el control absoluto de ninguna gran ciudad. Las semanas pasan y los avances son cada vez más lentos, pero el exespía de la KGB no cede. La desconexión del sistema bancario y aéreo, la presión a los oligarcas con el embargo de sus villas o yates de lujo y el cerco a las operaciones de sus grandes empresas no lograron aún disuadir al sátrapa de continuar su ofensiva. Es más, hasta se dio el lujo de ponerse chulo descargando artillería a las puertas de Polonia. En su desesperación por lograr una victoria que le sitúe como un polo de referencia en el nuevo orden planetario, EEUU y la OTAN elevaban ayer el temor al uso de armas químicas, anunciando el envío de medios de protección. Un nuevo parche ante la tragedia, pero sigue faltando la solución. Una acción decidida que pare los pies al Stalin del siglo XXI, que por más delirios de grandeza y ansias expansionistas que tenga no deja de ser mortal. Un sólo hombre que no puede tener como rehén a decenas o cientos de millones y a sus economías estranguladas. ¿Hasta cuándo se lo vamos a consentir?