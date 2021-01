Hay futuro y se llama Eurorregión

no todo está perdido, pese a que parezca lo contrario en medio de esta tormenta perfecta de la tercera ola de la pandemia. Quienes llevamos desde el primer día del confinamiento de marzo recetando la búsqueda del Santo Grial del equilibrio entre el combate sin cuartel contra la crisis sanitaria y el blindaje de la actividad económica –se trata, en resumidas cuentas, de que los gobernantes aceleren la vacunación salvífica y compensen a los sectores productivos más castigados por el COVID, y de que los ciudadanos nos autorresponsabilicemos y asumamos a rajatabla el cumplimiento de las restricciones–, agradecemos claves y balones de oxígeno como los del último informe de coyuntura del Foro Económico de Galicia, por mínimos que sean. Con el corazón en un puño ante el repunte desbocado de la pandemia, es una (medio) buena noticia que el PIB gallego haya caído casi tres puntos menos que la media estatal. Hasta ahí los brotes verdes, si es que a ese dato se le puede llamar brote y calificar de verde. El impacto del letal virus en la economía de Galicia –en el peto y la vida de la gente, por lo tanto– provoca que caigan como fichas de dominó el gasto de las familias, la demanda interna y las inversiones, y que el desfallecimiento de nuestro PIB regional supere en dos puntos la media de la Unión Europea. En cuanto al retrato del mercado laboral, el análisis del Foro, coordinado por el expresidente González Laxe, pone el foco en que la caída del empleo continúa afectando principalmente a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores con peor cualificación y los precarizados con contratos temporales; en pocas palabras, a los sectores de población más vulnerables. ¿Hay mecanismos para reactivar la recuperación en este dantesco escenario pandémico? Los hay. El tridente de expertos del FEG –Santiago Lago, Patricio Sánchez y Francisco Armesto– mira hacia la Eurorregión Galicia/Norte de Portugal, donde detecta un mayor dinamismo camino de la normalidad económica, y receta medidas que favorezcan el crecimiento del tamaño empresarial para generar empleo, impulsar la innovación, implantar la digitalización y mejorar la competitividad de un territorio con mucho futuro en el tablero de la Unión. Y es que no puede ser que menos del 5 % de las industrias de nuestra Eurorregión tengan diez o más asalariados, o que el 62 % de las empresas no tengan en nómina ni un solo empleado. Cuando salgamos de esta, que saldremos, tendremos por delante mucho camino que recorrer, mucho trabajo que hacer.