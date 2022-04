¿Hay partido en el PPdeG?

No es la primera vez ni será la última en el mundo del deporte que una eliminatoria que parece decantada al final termina adquiriendo más emoción de la prevista. Un gol tempranero, un penalti de esos que sólo ve el árbitro ( que se lo digan al Celta el sábado pasado) y todo el plan trazado se viene abajo. Donde a priori había un ganador claro, al final se termina en la prórroga. Y una vez llegados ahí puede pasar cualquier cosa. En el fútbol, el básket o el hockey patines nunca se puede dar nada por hecho hasta que no se acaba la contienda. En la política tampoco. Sirva este ejemplo para explicar la situación que se vive en el seno de los populares gallegos en torno al relevo de su anterior presidente, que tuvo que renunciar al cargo para asumir el timón del PP nacional. Antes del congreso de Sevilla, donde Alberto Núñez Feijóo fue elegido por el 98 % de los votos, el también presidente de la Xunta, que nunca habló de nombres, sí subrayó que la sucesión en San Caetano iba a ser “previsible”. ¿Qué se entiende por eso? Sólo el de Os Peares, dueño exclusivo de sus decisiones, lo sabe a ciencia cierta, pero lo lógico en esos términos es pensar que si el número uno se marcha, quien recoja el testigo sea el número dos, el vicepresidente primero Alfonso Rueda. Cómo quiera que lo habitual en las siglas del charrán es que quien habita en la residencia oficial de Monte Pío sea también quien lleva la batuta en la organización, la incógnita parecía despejarse, a falta de elegir la fórmula concreta. No obstante, la insistencia de barones provinciales como el ourensano José Manuel Baltar y ayer el coruñés Diego Calvo en reclamar la convocatoria de un cónclave extraordinario para dotar de una mayor legitimidad al nuevo capitán de la nave ante las bases, incentiva las dudas de si al final habrá disputa interna. Al revés que los socialistas, más dados a luchas intestinas, en el PPdeG confían, al menos públicamente, en que no llegará la sangre al río y , con bicefalia o sin ella, llegarán a un acuerdo. El máximo responsable en la calle Génova, poco amigo de presiones, deja claro que los Estatutos contemplan más de una vía “democrática” para decidir, mientras Miguel Tellado adelanta que el interés general primará sobre las legítimas ambiciones personales. El Partido Popular en Galicia, sinónimo de disciplina y estabilidad, no suele deparar sorpresas. Aún así la pregunta es inevitable: ¿Hay partido?