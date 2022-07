Hay que ahorrar energía... y también frivolidad

Los ilusionistas saben bien que la clave para que un truco funcione es desviar la atención. Hacer que el público mire hacia otro lado y aprovechar el despiste para sacarse un conejo de la chistera. Los políticos también. Así lo demostró una vez más Pedro Sánchez, que en otra de sus funciones teatrales consiguió, con magistral habilidad, lo que parecía imposible: que justo cuando los más de cuarenta millones de españoles estaban atentos a una nueva subida de la inflación, al final del día de lo que se hable es de una prende de vestir. Sí señor. Un juego de manos digno de aplauso. Con el IPC disparado al 10,8 % en julio, su nivel más alto desde 1984, lo previsible es que todos los informativos, tertulias y conversaciones de barra de bar estuviesen dirigidas a quejarse de lo caro que es ir al súper, a la gasolinera o a comer al restaurante. Un encarecimiento generalizado de la vida del que ya no se dice que es “transitorio” y ante el que las medidas puestas en marcha desde La Moncloa no terminan de dar respuesta, que pasa a un segundo plano después de que el presidente del Gobierno aprovechase su comparecencia con la excusa de hacer balance del curso político para reavivar una vieja polémica. Un debate desatado hace más de diez años por el entonces titular de Industria, Miguel Sebastián, a cuenta de los beneficios de no llevar corbata para rebajar el consumo de aire acondicionado. Así, el también secretario general del PSOE se presentó para dar ejemplo con sólo camisa y chaqueta en una rueda de prensa donde, entre otras cosas, anunció igualmente que aprobará este lunes “un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y ahorro energético” y aprovechó de paso para echarle la culpa de todos los males a Putin, al PP y, por supuesto, a los bancos y las eléctricas, dando continuidad al giro populista que emprendió en el debate sobre el estado de la nación tras la debacle electoral en Andalucía. Cumplido el trámite y tras su labor de concienciación con el medio ambiente y recomendar a los ciudadanos que hagan lo mismo, el mandatario, denuncian los populares, se subió en un helicóptero Super Puma para ir a la base militar de Torrejón, a 26 kilómetros, en los que quemó unos 180 kilos de queroseno y después embarcó en el Falcón hacia los Balcanes. Al margen de la crítica, Sánchez tiene razón: hay que ahorrar energía. Pero también frivolidad.