¿Hay que prepararse para lo peor?

A pesar del IPC desbocado y la guerra, que afectan a toda la Unión Europea, España presumía hasta ahora de un mercado laboral casi milagroso, inmune a las turbulencias, con importantes descensos del paro acompañados de aumentos en las afiliaciones a la Seguridad Social. Buen comportamiento que permitía al Ejecutivo de coalición sacar pecho y colgarse una medalla de su gestión, apuntando a factores distintivos como la reforma laboral. El mes pasado, las personas registradas en las oficinas del SEPE descendían en más de 40.000, mientras que hace justo un año, la rebaja rozaba los 200.000. De récord en récord, siempre jaleados desde La Moncloa, hasta que este lunes llegó el varapalo final –felizmente esquivado por Galicia–, que augura unos meses de otoño e invierno muy complicados. En plena temporada turística, un período tradicionalmente óptimo para la creación de puestos de trabajo, los números oficiales de empleo (+3.230 parados) y cotizantes (-7.366) dados a conocer ayer son los peores en esta época desde 2001. Una circunstancia que por la misma regla de tres que las anteriores también tendría que ser atribuible de quienes ejercen las competencias políticas en la materia. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez afirma que no. Que lo que hay es que leer las cifras “con lentes distintas”, aferrándose a las contrataciones indefinidas y valorando el “cambio estructural”. “El Gobierno no va a caer ni en la euforia ni en el catastrofismo”, subrayó el también secretario general del PSOE. Y efectivamente, aprovechar el repunte de demandantes de una colocación para exagerar o acrecentar las amenazas que se ciernen sobre la economía no sería responsable, al igual que intentar despejar balones fuera y actuar como si aquí no pasase nada, porque así es como empezó todo en 2008. No estamos, por ahora, ante el fin del mundo, pero tampoco ante un resfriado de verano. La presión inflacionista, la duración mayor de lo esperado del conflicto en Ucrania, las represalias de Putin y las rebajas en las previsiones para el PIB no apuntan a nada bueno. En un ejercicio de realismo que se agradece, la titular de Economía, Nadia Calviño, ya no descarta completamente la recesión y lanza un aviso a navegantes: “hay que prepararse para lo peor, esperando que no suceda, claro”. Pues ojalá no suceda, pero los augurios son negativos.