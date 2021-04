¿Hay vida más allá del ladrillo?

tURISMO Y LADRILLO. Al igual que desde hace ya más de medio siglo, la economía española sigue dependiendo en la actualidad casi por completo de esos dos sectores, de forma que si ambos van bien, el país se mantiene a flote, y si van mal, todo se va al garete. La pandemia sanitaria nos ha dado una lección magistral sobre la necesidad de cambiar de forma sustancial nuestro modelo económico, pero todo indica que solo hemos escuchado la música, no la letra. Y por eso solo confiamos, porque no podemos hacer otra cosa, en que los extranjeros puedan volver muy pronto en riada a nuestras costas a ponerse morenos y a consumir paellas y cubatas. De lo contrario, la catástrofe será irremediable a cortísimo plazo, salvo que algún optimista incontrolado crea que el sector podrá aguantar otro verano más con los brazos cruzados. En Santiago también estamos muy esperanzados con el buen ritmo que ha cogido la construcción después de los obligados parones totales o parciales registrados el pasado año. El ladrillo ha vuelto a coger fuerza y las grúas forman parte del paisaje urbano tanto en numerosos barrios como en los polígonos. ¿Debemos estar satisfechos? Por supuesto. Eso garantiza el sustento directo de cientos de familias y permite que numerosas fábricas de todo tipo, relacionadas con el aluminio, la madera o las instalaciones eléctricas, mantengan el empleo. Además, muchas de esas obras no están relacionadas con la construcción de viviendas particulares, sino de futuras empresas que generarán cientos de puestos de trabajo. Hasta ahí, todo bien, pero no nos engañemos, porque se trata de un modelo que tanto España a nivel general como Santiago a nivel particular debería ampliar. Tiene que haber vida más allá del turismo y del ladrillo. Y si no la hay, es necesario buscarla.

BEATRIZ CASTRO/Periodista