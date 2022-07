Historia jacobea en los institutos

mucho se ha debatido en los últimos tiempos sobre las clases de historia que se imparten en los institutos y sobre las reformas impulsadas desde el actual Gobierno con el objetivo de borrar todo lo ocurrido en España antes de 1812, año de proclamación de la Constitución conocida como La Pepa. Está claro que resulta imposible profundizar, durante el periodo estudiantil que concluye con el Bachillerato, en todos los acontecimientos históricos de calado ocurridos en nuestro país desde el inicio de la civilización, para lo cual es necesario cursar una carrera superior específica, pero en Galicia, al menos, sí debería preocuparnos formar mucho más a los chavales en hechos clave que marcaron de una forma fundamental a nuestra comunidad y nuestras relaciones con el resto de España, Europa y el mundo. En este sentido, ¿de verdad las materias elegidas destacan como es debido el fenómeno jacobeo? ¿Cualquier alumno adolescente podría hablar un par de minutos seguidos sobre cómo surgió el culto al Apóstol, cuándo se iniciaron las peregrinaciones hacia Santiago, en qué año comenzó la construcción de la Catedral compostelana o cómo era la vida en la ciudad en la Edad Media? Muchos, seguro, no, y no entremos ya en la importantísima investigación que se inició en 1879 para dilucidar si los restos hallados en el templo eran o no -la respuesta fue sí- del Apóstol y sus discípulos. Una obra recién publicada por el historiador Antón M. Pazos profundiza en ese trabajo, pero a buen seguro no figurará entre los textos de lectura obligada en los institutos. Historia... ¿para qué estudiarla?