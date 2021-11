Hito histórico de doble filo

TANTO SE HA ESCRITO sobre la llegada del AVE a Galicia desde la Meseta que, en el día en que el sueño se hace realidad –aunque sea en pruebas–, poco más queda por ofrecer al lector que las crónicas periodísticas que dan color al primer viaje en alta velocidad desde Madrid a Ourense. Veinte años, seis ministros y cuatro presidentes del Gobierno han pasado desde que comenzaron las obras, en las que se han invertido más de nueve mil millones de euros por los que Galicia ha tenido que luchar cada legislatura, a veces con la incomprensión de quienes no entendían, ni sufrían, el aislamiento de la periferia. Veinte años que comenzaron con una primera traviesa que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, colocó en una finca de la parroquia compostelana de Santa Cristina de Nemenzo junto a Manuel Fraga y Xosé Cuiña. ¡Todo lo que ha llovido desde entonces! Por eso el primer viaje, en pruebas, de Chamartín a Ourense tiene un doble filo en lo emocional. Por una parte, no cabe más que alegrarse. Efectivamente, como ayer dijeron el presidente Alberto Núñez Feijóo y la ministra Raquel Sánchez, Galicia está a punto de alcanzar un hito histórico: a partir del 21 de diciembre cualquiera podrá viajar en AVE desde la ciudad de As Burgas a Madrid. Y viceversa. El ahorro en los tiempos de viaje es considerable y, en lo económico, Galicia es más fuerte porque está más cerca. El tren comienza a competir de verdad con el avión. Pero aquí lo hace mucho más tarde que otras zonas de España: el 21 de abril de 1992, un día después de la inauguración de la Expo, el AVE Madrid-Sevilla realizó su primer viaje comercial. De esa fecha, que da referencia de la discriminación histórica que ha sufrido Galicia, también nos acordamos cuando estamos a punto de alcanzar nuestro hito ferroviario, que no ha llegado precisamente a velocidad alta. Para que el AVE gallego esté de verdad completo falta además la incorporación de los trenes de ancho variable Avril, que Renfe prevé que funcionen el próximo verano. Pero tampoco con eso se habrá resarcido la discriminación en infraestructuras ferroviarias. Porque aún están pendientes mejoras para la modernización en las conexiones internas, porque Ferrol y Lugo siguen descolgadas de la alta velocidad... y porque habrá que ver cómo se desarrolla el corredor atlántico, un reto trascendental para mejorar la competitividad de los puertos gallegos y una oportunidad del Gobierno para demostrar que su compromiso con el Noroeste es, por lo menos, igual que con el Mediterráneo. Sería imperdonable otra marginación.