Honrados sí, pero mucho más pobres

Hasta hace bien poco, en los albores de la crisis del coronavirus, no empezamos a hablar largo y tendido de un último fenómeno, el de los trabajadores pobres. Siempre se había pensado ya no solo que la ocupación dignifica, que tener un empleo permite ganarse la vida, pero ya no es así. Al menos para cada vez más personas. Llámenlo crisis, precariado o apostolado, pero el hecho es que en el pasado 2020, año cero del coronavirus –vamos a tener que empezar a hablar de A. C. y D. C. , pero no por Cristo, sino por el covid– volvió a crecer en Galicia la tasa de riesgo, así como los hogares ya afectados, por el riesgo de pobreza y exclusión social. Que una quinta parte de todos los hogares gallegos esté en esta situación debería llamar a una reflexión general a la hora de articular qué sociedad queremos legar para los próximos años. Está claro que una pandemia no ayuda, como tampoco el cambio de modelo económico, la transición ecológica o la digitalización, que refuerzan un tsunami llamado a laminar una caduca forma de hacer las cosas, decimonónica y trasnochada. Toca adaptarse a los tiempos, pero siempre velando porque toda esta revolución no se lleve por delante a los más débiles, como el colectivo femenino, las familias sin recursos, las personas con discapacidad, los parados de larga duración y mayores de 45, los trabajadores pobres... Es de justicia social.