“Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel”. Cuando Joan Manuel Serrat escribió esta estrofa poco podía imaginarse que los consumidores españoles dirían eso de “hoy puede ser un gran día” al comprobar que después de varios meses de máximos el precio medio de la electricidad volverá a situarse por debajo de los 100 euros/MWh. En concreto, la luz costará 96,08 lo que representa una caída del 49,04% con respecto al valor de este domingo y un 75% al de hace solo cuatro jornadas cuando se batió el enésimo registro histórico. Nos beneficiamos de este largo puente en el que la demanda está siendo mucho menor debido a la falta de actividad de las grandes compañías y consumidores. Ese “hoy puede ser un gran día” lo pronunciamos tras la cascada de sablazos que las familias y pequeñas empresas vienen sufriendo y como gesto de alivio al haber olvidado que el mercado eléctrico sigue disparado: este mismo día de hace un año el precio se situó en 26,51 euros/MWh; es decir, un 262,5% o casi cinco veces menos que el de “este gran día” que nos anuncian las eléctricas.

Señalan los expertos que el encarecimiento se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos. Seguro que tienen razón pero eso no le sirve de consuelo a los ciudadanos convertidos en los principales afectados ya que a los incrementos en las energías y carburantes (también en máximos históricos) hay que añadir que también la cesta de la compra se suma a la cascada de subidas, como bien se puede comprobar en una nueva entrega del Observatorio de precios de EL CORREO y la Unión de Consumidores de Galicia, una iniciativa en la que se analizan y verifican en tiempo real los costes de 54 productos básicos en supermercados de las principales cadenas de distribución en la comunidad. En las páginas 8 y 9 de este periódico puede comprobarse que la cesta básica de la compra de una familia de cuatro miembros se encareció en 36 euros en solo un mes debido a los incrementos registrados sobre todo en los frescos y especialmente en pescados, frutas y hortalizas. Hay subidas casi generalizadas que se suman a las de la energía, y sitúan la inflación en niveles que no se registraban desde los años 90. Y lo peor es que ni aparecen brotes verdes ni se ve la luz (valga el símil) al final del largo túnel. Pero, hoy puede ser, ¿por qué no? un gran día.