Hoy ya todo es ‘Yesterday’

Díaz Ayuso ha decidido decretar tres día de luto oficial en Madrid por el fallecimiento de Isabel II y, como era previsible, infinidad de supuestos progresistas se han apresurado a inundar las redes sociales con mensajes y memes lanzados como dardos contra la presidenta de la comunidad. Cada cual es muy libre de opinar lo que le venga en gana sobre la figura de la emblemática reina, faltaría más, y sobre la conveniencia, o no, de teñir la capital de España de luto por el óbito de una monarca extranjera, pero es un hecho que muchos millones de ciudadanos de todo el mundo tienen la impresión de que el adiós a Isabel II tiene una trascendencia muy especial que supera, con creces, el ámbito de Reino Unido y la Commonwealth. Quizá los tiros de Díaz Ayuso van por ahí, porque despedir a la veterana monarca significa también enterrar los coletazos de un siglo XX que se nos acaba de ir del todo, ya definitivamente, envuelto en sombreros de flores, trajes de estampados imposibles, aromas de té y canciones de los Beatles, grupo que en su día recibió la Medalla de la Orden del Imperio Británico de manos de la propia representante del trono. Cuando murió Diana de Gales, el afamado músico Elton John puso la guinda mágica al funeral por la joven princesa interpretando al piano, con aspecto desolado, una emocionante versión de Candle in the wind (vela en el viento) que humedeció los ojos hasta de los ingleses más flemáticos. Ojalá esta vez sea Paul McCarthney el encargado de despedir, con su inmortal Yesterday, a una reina cuyo fallecimiento significa empaquetar para siempre el ayer e introducirnos de lleno, ya sin sombras del pasado, en una nueva época en la que las monarquías tradicionales pintarán cada vez menos incluso en una nación que, como Reino Unido, sabe cuidar mejor que nadie sus costumbres ancestrales y glosar sin complejos, al contrario que España, su pasado. Un pasado en el que las princesas, con vestimenta militar, conducían ambulancias durante la Segunda Guerra Mundial, las reinas no abandonaban sus palacios bombardeados por las bombas nazis y Winston Churchill visitaba en el frente a las tropas con su sombrero de bombín y fumando un puro. ¿Nostalgia de un tiempo que ya es historia? No es esto, no es esto, que diría Ortega. Simplemente ocurre que no es tan fácil cerrar de golpe el ayer.