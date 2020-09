Hugo recibe el apoyo del mundo del cómic contra el mal de Dent

subasta on line. De casta le viene al galgo, y con unos padres que tienen en la pintura y el diseño gráfico sus grandes pasiones, es normal que el joven Hugo, el niño brionés que padece la enfermedad de Dent, despunte ya a sus siete años en el mundo del arte. Así, no hay que olvidar que, a partir de un diseño inspirado en Francis Bacon, se ha currado él solito el de las camisetas y mascarillas para recabar fondos en la investigación del mal que padece. Pero es que, además, ha llamado la atención del colectivo integrado en la escuela O Garaxe Hermético que, bajo la batuta del colaborador de este diario, Kiko da Silva, ha reunido obras de lo mejorcito del mundo del cómic para ser subastadas y ayudar en la investigación de la dolencia. Prevén que la puja se haga on line, por imperativo mundial de la pandemia, a partir del próximo mes.