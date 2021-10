Humillante discriminación salarial

EN EL ÚLTIMO INFORME DEL Defensor del Pueblo se reclamaba al Gobierno que “preste la mayor atención posible a las reivindicaciones de mejora retributiva de los militares”. Lo hacía después del compromiso que había adquirido en 2020 para la equiparación salarial de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado; una reivindicación no atendida que lleva cuatro décadas planteada ante la discriminación que policías y guardiaciviles sufren en relación a los Mossos o la Ertzaintza y con las policías locales de muchas ciudades. Lo de los soldados, lo reconoce el Defensor, es una humillación ante la que no pueden actuar habida cuenta de que el Constitucional ya se pronunció estableciendo que la diferencia entre funcionarios que desempeñan su labor en similares puestos de trabajo no constituye una vulneración del derecho de igualdad. Otro despropósito más.

Los datos son clarificadores. En el nivel más bajo, un militar cobra 1.100 euros, el policía local de una ciudad pequeña se va a 1.200, el guardicivil a 1.450 y el nacional a 1.500. Un mosso sube hasta 1.850, algo menos que un agente foral de Navarra, mientras que el ertzaina se sitúa en dos mil. Unas diferencias que aumentan con los complementos. Los policías autonómicos vasco y catalán se retiran con el 100 % íntegro de su sueldo y cobran las horas extras o las dietas por asistencias a juicios. Los agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil se las ven y desean para que se le abonen complementos. Un militar español solo recibe un salario medianamente digno en las misiones en el extranjero y sus participaciones ante situaciones de emergencia, como la pandemia, inundaciones, incendios o ahora en la isla de La Palma, se saldan con reconocimiento social, palmadas en la espalda y esa insultante paga extra de 40 euros por haber desempeñado labores de peligrosidad como la desinfección de instalaciones o el traslado de cadáveres cuando nadie sabía cómo se iba a comportar el coronavirus y las posibles consecuencias de aquello. El 21 de julio el PP registró en el Congreso una Proposición de Ley para resolver un agravio existente entre Guardia Civil, Nacional y policías autonómicas y locales. Los militares tendrán que seguir esperando. Una PL que no va a tener recorrido ya que la mayoría parlamentaria la rechazará tanto por proceder del PP como por el odio que nacionalistas y extremistas sienten hacia nuestras fuerzas de seguridad. Al menos dos destacados miembros del partido coaligado tienen sobre sus espaldas sentencias firmes por agredir a policías. Sin que sus socios pidieran explicaciones ni exigieran responsabilidades. Después se extrañan de que les silben en los desfiles.