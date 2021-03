Iglesias: lo suyo es conspirar y tuitear

NÚÑEZ FEIJÓO invirtió parte de la mañana de este lunes en visitar a los internos de la residencia compostelana Porta do Camiño, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la pandemia al transformarse, poco después de decretarse la primera alerta sanitaria, en un centro dedicado a acoger de forma exclusiva a contagiados de COVID. Dicha visita del presidente gallego coincidió prácticamente con la noticia relativa a que Pablo Iglesias abandonaba la vicepresidencia del Gobierno central para presentarse como candidato de Podemos en la batalla electoral por la comunidad de Madrid, donde la popularidad del partido morado ha descendido en los últimos meses al mismo ritmo que subía, según reflejan los sondeos de opinión, la de Isabel Díaz Ayuso. La gran noticia del lunes fue, decíamos, que Iglesias dejaba la vicepresidencia del Ejecutivo, lo cual implica también poner fin a su responsabilidad como ministro y coordinador de la política social a nivel estatal, aunque habría que preguntarse si alguien le echará de menos en ese cargo tan importante en un Gobierno que no para de vender su solidaridad con los más vulnerables. Sobre este asunto, cabe recordar que Iglesias no ha logrado hacer un hueco en su apretadísima agenda para dedicarlo, en los últimos doce meses, a visitar ni una sola residencia de ancianos, charlar con ellos e interesarse por el trabajo de los sanitarios. Todo ello a pesar de que numerosos centros de mayores se convirtieron en la cara más dramática de la pandemia debido a la gran incidencia que tuvo el virus en las personas de mayor edad. A Feijóo le sorprendió la dimisión de Iglesias visitando una residencia en Santiago. Eso jamás le hubiese ocurrido a don Pablo si el bombazo informativo llegar a partir del presidente gallego. A buen seguro le habría pillado conspirando o tuiteando, que es lo suyo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista