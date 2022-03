Impuestos: una prueba de reflejos para Sánchez

Con los transportistas en huelga por el brutal encarecimiento de la gasolina, la flota pesquera al borde del amarre total, pues salir a faenar es más caro que quedarse en puerto, o las familias asfixiadas por un IPC desbocado, Alberto Núñez Feijóo puso el dedo en la llaga con su campaña para reducir impuestos. Una exigencia, tan necesaria como hábil, que obliga al Gobierno a dar un giro total en la hoja de ruta que tenía programada para este año. La evolución de los precios, cuya escalada no será temporal, unida al conflicto en Ucrania, no sólo llevó al Ministerio de Hacienda a enterrar en un cajón el informe encargado a un grupo de expertos para abordar la reforma integral de los tributos –que proponía nada menos que subir la presión sobre los combustibles–, sino que forzará a La Moncloa a anunciar rebajas con la que posiblemente no contaba y para las que carece de un plan. Por ahora, la táctica de un Ejecutivo al que el futuro líder del PP pilló descolocado, es dar una patada a seguir y retrasar las medidas hasta finales de mes con la excusa de que es necesario buscar el consenso, a pesar de que el actual presidente es el campeón en el uso del decreto ley durante los más de 40 años que acumula ya el período democrático. Hasta cien veces tiró de la herramienta prevista para casos de urgente y extrema necesidad, que justo ahora rehuye cuando más hace falta para echar una mano a los sufridos contribuyentes y pospone la cuestión quince días. Será que el socialista no considera esta tarea ni apremiante. O será que le da prioridad a apuntarse previamente, durante el Consejo Europeo, el tanto de liderar en la UE a el cambio del sistema de las subastas para desacoplar el gas de la tarifa de la luz. Con todo, como ya hizo en la pandemia cuando remoloneó para aliviar el IVA de las mascarillas, la impresión que da es que se vuelve a arrastrar los pies, justificando el titular de que no actúa porque en el fondo la administración “se está forrando”. Con Podemos aportando receta como subir tasas a las eléctricas y los populares insistiendo con el recorte fiscal, o Pedro Sánchez –atrapado entre ambos–, reacciona ya, o al final parecerá que decide sin tener más remedio y a rebufo del de Os Peares, que más que líder de la oposición ejercería ya casi como gobernante. Una prueba de reflejos de la que a ver como es capaz de salir.