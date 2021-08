Impunidad y falta de arrepentimiento

“SIN MOTIVO APARENTE, irracional, por alguien que va buscando bronca, pudiendo haber sido la víctima cualquier otra persona desconocida en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, cometido por varias personas que actuando en grupo (amigos/conocidos) se van sumando de forma cobarde con actos simultáneos, abusando de una superioridad numérica manifiesta, y de forma alevosa sobre una persona indefensa, impidiendo de facto la defensa de la víctima en todo momento, por la violencia extrema y continuada manifestada por los autores”. Este párrafo fue escrito por el instructor de la investigación realizada tras el crimen en A Coruña del joven Samuel Luiz y forma parte del sumario, adelantado por EL CORREO y en el que se narran las salvajadas que una pandilla de jóvenes cometieron contra una persona incapaz de autodefensa. Samuel, como Alex en Amorebieta, fueron víctimas de unos “fenómenos juveniles emergentes” en versión de expertos del Ministerio de Interior, que banalizan la violencia y se sienten impunes. No contaban, como ocurrió en estos dos casos, que se activaran los resortes de la alarma social que llevaron a una respuesta policial y judicial contundente. El relato de los hechos sobre lo ocurrido en A Coruña refleja que en las horas siguientes a su criminal acción los principales protagonistas, y muchos otros de sus entorno pandillero que los jalearon, no demostraban el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. Algunos llegaron al extremo de pregonar en sus redes sociales lo ocurrido. Esa es otra de las características de esta forma de actuar: necesitan viralizar las agresiones con evidente desconocimiento de las consecuencias penales. El hecho de actuar en grupo, una acción colectiva, les hace pensar que son menos culpables. Esta forma de comportarse, según un experto policial, les dejó descolocados. “Nunca nos hemos enfrentado a un caso en el que, sin motivación aparente, se pongan de acuerdo los amigos para matar a una persona porque a uno no le ha gustado un gesto o pensaba que le estaba grabando con el móvil”, reflexionaba antes de recordar que en el grupo agresor conviven menores de edad con veinteañeros próximos a la treintena, desempleados, con otros que trabajan, hombres y mujeres. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Javier Urra dejó claro que las carencias educativas representan un grave problema: “Si estás educado hay sensibilidad. Eso se ha perdido, como la espiritualidad que es esencial para el ser humano; olvidamos una palabra básica que se llama respeto”. Por lo que se ve, algunos desalmados no se comportan como personas y sí peor que alimañas.