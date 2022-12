Inditex, un lujo y un orgullo para Galicia

Como expertos en el sector de la ropa que son, en Inditex están acostumbrados a sorprender cada temporada a los públicos más exigentes con su alta costura a precio asequible. Sin embargo, ayer no fueron los diseñadores quienes dejaron al público con la boca abierta. Las telas y los colores cedieron, por un día, el protagonismo a los números. Concretamente a las cuentas de la multinacional coruñesa correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal. Un período difícil, en plena contracción del consumo por la crisis inflacionista y dentro de un contexto de guerra a las puertas de la Unión Europea, del que la compañía no sólo salió con la cabeza alta y el paso firme –como hay que caminar sobre la pasarela–, sino obteniendo un nuevo récord tanto en ganancias como en facturación. Solo entre agosto y octubre, la textil disparó sus beneficios por encima de los 1.300 millones, un crecimiento del 6 %, impulsado por unas ventas que no dejan de crecer. El modelo puesto en marcha por el tándem que forman Marta Ortega en la presidencia y Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, gusta. Y mucho. El reto que tenían delante no era sencillo, pues Pablo Isla había puesto el listón muy alto. Sin embargo, el salto experimentado es evidente. Además, lejos de conformarse, el equipo directivo ve “fuertes” oportunidades de crecimiento. Su patrón de éxito parece sencillo: colecciones con alto componente de moda, una experiencia de compra atrayente y un equipo humano muy comprometido para lograr un crecimiento rentable y duradero. Pero en una actividad tan competitiva como la del corte y confección hacen falta manos hábiles, como las de un cirujano, para llevarlo a cabo. Las tijeras y la cinta métrica son esenciales para hacer trajes, pero no suficientes. Adicionalmente, se requiere estilo actual y visión de futuro en un mundo donde lo que no es ecológico tiene las horas contadas. Por eso, la apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la tecnología, como el comercio

on-line, son el broche perfecto para las creaciones que salen de

Arteixo hacia las más de 6.000 tiendas repartidas por las mejores calles de todo el mundo. Inditex, una vez más vuelve a vestirse de gala para presentar sus números y asombrar a los analistas. Un mérito de su plantilla, que es un lujo y un orgullo para Galicia.