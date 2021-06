Indultos, respaldos, mentiras e independencias

como a pedro sánchez lo que más le gusta son los gestos, acudió a Barcelona a comunicar a la sociedad civil catalana que el Consejo de Ministros de este martes indultará a los presos del procés. Nada nuevo, todo se ajusta al calendario previsto: España pasa el examen de Bruselas sobre los fondos de recuperación; anuncia que el ritmo de vacunación es imparable y ya podremos salir sin mascarilla, y afirma que será el país de los Veintisiete que más crezca en los próximos meses. Obviando, eso sí, que el OK de la Comisión al plan del Gobierno es provisional a la espera de que se acometan reformas más duras; que la inmunización corre por cuenta de las comunidades –llevan tiempo pidiendo levantar la obligatoriedad de portar cubrebocas– y, lo más grave, los concursos de acreedores aumentaron más de un 70% en el primer cuatrimestre. Lo que no dice Pedro Sánchez es lo que desvela Juan Luis Cebrián, un profesional que fue santo y seña del socialismo durante las últimas cuatro décadas. Dice el periodista que “se oculta la verdadera razón de los indultos: garantizar la mayoría parlamentaria para la estabilidad gubernamental” y se pregunta “¿cómo extrañarse de que el expresidente de Caixabank apoye incondicionalmente las decisiones de Sánchez después de que su entidad absorbiera a Bankia en condiciones que ahora critican incluso los ministros que las sancionaron?”. Sentencia Cebrián, siempre lúcido, respetuoso con la legalidad y constitucionalista, que “la Moncloa agita el cascabel de los fondos europeos de recuperación y todo el mundo acude a aplaudir y, de paso, a ver qué cae. La gratitud del Ibex, indultos incluidos, siempre tiene precio”. Parte de éste ya lo están pagando las familias y empresas con las tarifas de la luz eléctrica más caras de Europa, la factura de los combustibles por las nubes y una inflación galopante, un 3,3% más en Galicia en el último trimestre, como denunció EL CORREO estos días. Es la tasa con la que el Gobierno Sánchez paga los apoyos de la clase empresarial. Al menos, el respaldo de la Conferencia Episcopal, controlada por los obispos catalanes, solo afecta a nuestras almas y, por ahora, no a los bolsillos. Los contadores de historias de La Moncloa, definición de Cebrián, o másteres en manipulación, como escribíamos en nuestro editorial de ayer, acabarán consumando la tropelía con unos indultos en los que el relato populista doblegará la ley y la Constitución. Es pronto para preveer las consecuencias que supone una medida tan audaz como imprevisible. Mientras, el Govern de la Generalitat bate palmas a escondidas para seguir repartiendo a su antojo no ya el 3 % sino lo que les plazca. Que de eso va esta independencia.