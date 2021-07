Inminente llegada del ‘sablazo’ eléctrico

la expectación que ha generado la nueva tarifa eléctrica es tremenda. Y es que familias y empresas aguardan con temor un buen sablazo en la primera factura tras la actualización de precios. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que a partir de ahora se abaratará el recibo, lo cierto es que la iniciativa ha generado no poca preocupación entre la inmensa mayoría de los consumidores. Este periódico recogía hace unos días el testimonio de familias numerosas que ya se plantean almacenar la lavadora en el trastero y hacer la colada en el pilón municipal. La verdad es que quienes pretendan ahorrar unos euros en la factura, haciendo uso del servicio durante el tramo más barato, lo tienen complicado en una ciudad como Santiago, donde la utilización de electrodomésticos, por ejemplo, está prohibido en horario nocturno en la zona urbana para evitar molestias de ruido al vecindario. Y tampoco a nadie le apetece ponerse a planchar una bañera de ropa en medio de la madrugada, ni el fin de semana, cuando la tarifa eléctrica también da un respiro. Cuando los cambios llegan para complicar la vida a la gente, y no para facilitarle la cosas, es evidente que algo no funciona bien. Pero no solo las familias temen las consecuencias del tarifazo de la luz, sino también muchos empresarios, pequeños negocios cuya actividad tiene una alta dependencia de la corriente eléctrica y que ya esperan con temblor de piernas la primera receta. Son numerosos los establecimientos que sin duda notarán un subidón en la relación de gastos por este motivos, hasta el extremo que algunos, como en la peluquería Ensoños, ya bromean con volver a las velas para mantener iluminado el local, o al abanico para secar el esmalte de las uñas de sus clientes. Tan expectante como los consumidores debería estar el Ejecutivo central, y no esperar ni un minuto a sentarse de nuevo en la mesa de la negociación con las eléctricas si fueran precisos nuevos ajustes en la tarifa.