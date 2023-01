Inmortaliza la memoria de Ames trabajando con el futuro y pasado

Tres finalidades en una. El proyecto A memoria de Ames: os muíños da Parribeira puesto en marcha por la concejalía de Benestar Social, con Luísa Feijóo al frente, no sólo va a lograr perpetuar los recuerdos ligados al pasado de los vecinos más veteranos, sino que para ello pondrá en contacto a las nuevas generaciones con sus mayores y, además, fomentará el uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías entre sus participantes. Cuenta con una ayuda de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, cuya responsable, Cristina Pichel, no pudo resistirse a compartir con las lugareñas –la iniciativa se concibe en clave femenina– y autoridades municipales varias la puesta de largo. Y aún hay más, ya que promoverá muestras e, incluso, divulgará una ruta por los mejores paisajes maianos. No se lo pierdan, porque merece la pena.