Insufrible teatrillo a costa del Imelga

EL RUEDO político se ha convertido en un insufrible teatrillo en el que un sinfín de aspirantes a actores, todos ellos más malos que la carne de pescuezo, intentan sobresalir a través de actuaciones chirriantes. Desde Madrid nos llegan a diario, por ejemplo, surrealistas docudramas que amenazan con continuar hasta que acabe la campaña electoral más ridícula y peligrosa de la historia, porque buena parte de sus protagonistas parecen estar empeñados en recrear un ambiente guerracivilista que en absoluto se corresponde con la realidad, pero en Santiago, sin llegar ni de lejos a esas cotas de insensatez, también estamos bien servidos de políticos adictos a las sobreactuaciones. En nuestro particular teatrillo han destacado mucho en las últimas semanas quienes, aprovechándose de forma torticera de sus cargos públicos, están empeñados en transmitir la idea de que el barrio de Fontiñas será testigo a diario de desagradables romerías fúnebres en cuanto se construya la futura sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia. De momento no han dicho que los cadáveres podrían levantarse de las mesas de autopsia para darse un paseíllo por los alrededores de Área Central, o para salir en procesión al estilo de la Santa Compaña, pero no descarten que algún día lo dejen caer con tal de captar la simpatía de unos pocos votantes. ¿De verdad el Imelga traerá tantos problemas a los residentes de Fontiñas? ¿Es posible que del recinto puedan escaparse virus infecciosos capaces de poner en riesgo a los residentes de las áreas más próximas? En absoluto, porque dichos institutos funcionan con una discreción y una pulcritud que nadie puede poner en duda, pero eso parece dar igual en el actual ruedo político. Aquí lo que importa es el teatro, por muy malos y exagerados que sean los actores.

BEATRIZ CASTRO/Periodista