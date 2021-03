Investigación continua para poder ganarle la batalla al temido cáncer

ciencia Únicamente la investigación científica permitirá que le ganemos la batalla al cáncer. Los avances son enormes y rápidos, es verdad, pero no suficientes como para que no nos echemos a temblar cuando el diagnóstico contiene esa palabra que muchos no quieren ni decir en alto. En estos tiempos del COVID, que irremediablemente todo lo ocupa, es tranquilizador saber que se sigue trabajando en la lucha de otros males. Como lo hace el grupo liderado por Román Pérez-Fernández, que desde el admirado CiMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas) que capitanea Carlos Diéguez en la Universidade de Santiago, acaba de descubrir la presencia de una proteína capaz de modificar las células cancerosas y favorecer la progresión tumoral y la metástasis. Sin duda, una buena noticia para el mundo.