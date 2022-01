Inyección de inquietud de la OMS

Aunque la novela Tiempos difíciles se publicó en 1854, su título encajaría como un guante en pleno 2022. La irrupción y evolución de la covid lleva más de dos años complicando la vida al mundo no sólo con un reguero de infecciones, hospitalizaciones y muertes, sino también con una montaña rusa de sensaciones. Un torbellino de angustia, lagrimas y esperanzas que pasó del escepticismo inicial al pesimismo más absoluto tras unas primeras olas devastadoras. La llegada de los antídotos dio un leve respiro, pero la aparición de nuevas variantes más contagiosas amenaza con volver a hundir la moral y de paso la ya muy tocada economía. Al inicio de la crisis, cuando el experto Fernando Simón decía cosas como que “España no va tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” o que el uso de las mascarillas “no era necesario”, no fueron pocos quienes a la vista de lo que sucedía exigieron al Gobierno que dejase de dulcificar la realidad con mentiras piadosas y hablase a los ciudadanos como adultos. Al estilo de la entonces canciller Angela Merkel, que ya en marzo de 2020 vaticinaba que sin terapia ni remedio, el 70 % de los alemanes terminarían padeciendo el dichoso bicho. Un augurio duro, sin paños calientes, que hoy casi palidece al lado de las proyecciones hechas públicas por el director de la OMS en Europa. Ante quienes albergaban alguna ilusión de mejoría en el corto plazo, Hans Kluge alerta de que entre las próximas seis y ocho semanas la mitad del continente se contagiará con la cepa ómicron, cuya velocidad de avance no tiene precedentes. Todo un jarro de agua fría que salpica de paso a La Moncloa y a sus intenciones de empezar en poco tiempo a gestionar la pandemia como si fuese una gripe, pues considera así mismo que es pronto para tratar la enfermedad como endémica. Puede que después de largos meses de decepciones e ilusiones frustradas, la organización quiera curarse en salud, nunca mejor dicho, forzando a los países a no despegarse un milímetro de las medidas de seguridad recomendadas para evitar un colapso sanitario de difícil solución. Sin embargo, sus propios responsables reconocen que hay que ir con cautela a la hora de hacer predicciones y que los casos que se registran hoy en día revisten menor gravedad. Quizás por eso sea mejor por el momento hacer caso a Charles Dickens cuando defendía en la citada novela que “en la vida sólo son necesarias las realidades”. Frente al coronavirus, ni optimismo ni fatalismo. Mejor apostar por más vacunas... y menos inyecciones de inquietud.