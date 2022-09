Italia, signo de preocupación

Malos tiempos soplan en la Unión Europea cuando se va Angela Merkel y emerge Giorgia Meloni. Ambas de familias políticas conservadoras, pero con una diferencia abismal separándolas. La alemana, mientras estuvo al frente del Ejecutivo germano, fue el alma de la Europa comunitaria, el faro que guió a los gobiernos nacionales en la travesía de un tiempo cargado de dificultades financieras de primerísimo nivel. La italiana, en cambio, viene con un discurso populista que recuerda al fascismo que tiñó de negro la historia del Viejo Continente en la primera mitad del siglo pasado. Pero se impuso en las elecciones del domingo con meridiana claridad y se ganó en las urnas, eso nadie se lo puede discutir, el derecho a ser investida como la próxima primera ministra de la República de Italia, cargo en el que por fin se estrenará una mujer. “Esta es una noche de revancha”, manifestó Meloni de madrugada tras confirmarse su victoria. Palabras muy desafortunadas para quien está llamada por la Constitución a gobernar para todos los ciudadanos. Una confesión muy alarmante que todavía sube de intensidad negativa cuando se revisan los historiales políticos de sus dos socios necesarios: Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. La tercera economía de la UE, uno de los países fundadores de lo que hoy conocemos como la Unión, se entrega a un Gobierno de la derecha más ultra que no disimula ni siquiera sus formas. Varios son los interrogantes que se abren ante esta nueva etapa de la inestable política italiana, donde hubo nada menos que 68 gobiernos en los últimos 76 años. El primero iría a la búsqueda de una explicación a lo ocurrido. ¿Por qué los italianos confían mayoritariamente su futuro a una dirigente que muestra tanto desprecio por los principios democráticos? La respuesta no es sencilla, pues el fenómeno Meloni no es un caso aislado que se da sólo en Italia, sino que este auge de la derecha más reaccionaria es común a muchos países de la UE. Es necesario un análisis global y pausado de las causas que impulsan este movimiento para luego obrar en consecuencia. La segunda de las cuestiones a plantearse se dirige al presente y futuro de la gobernabilidad europea, ¿cómo incidirá en el día a día de Bruselas la llegada de Meloni al selecto club de los mandatarios de la UE? ¿Será posible la convivencia con ella, y con esta nueva Italia, con total normalidad?