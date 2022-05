Izquierda exquisita y progresistas de salón

Tom Wofe, ese cronista genial que en los años sesenta del pasado siglo inventó el concepto de nuevo periodismo, fue un visionario que en aquella época ya retrató, con un gran sentido del humor, a una clase social emergente que bautizó como “la izquierda exquisita”. ¿Quiénes eran los integrantes de esa tribu? Básicamente, urbanitas muy acomodados que decían comulgar con las ideas progresistas y apoyaban con gran énfasis las causas sociales mientras en sus confortables áticos neoyorquinos se inflaban de canapés de salmón... servidos por hispanos y negros. La izquierda exquisita ya existía en las ciudades más pujantes de EEUU hace medio siglo, pero a buen seguro Wolfe jamás imaginó que se extendería con tanta fuerza por todo Occidente. De hecho, en la actualidad esta clase social es la que más influye en política. No es exactamente como la pintó el escritor, cuya intención fue sacar a relucirlas contradicciones de los ahora llamados burgueses bohemios o bobos (bourgeois bohemians), pero las líneas básicas coinciden. Ahí tenemos, sin ir más lejos, a la mayoría de los líderes de partidos como Podemos o IU, cuya base está conformada por jóvenes universitarios que han gozado, por lo general, de una vida muy cómoda y no conocieron ni la represión del franquismo ni las penalidades de la generación que hizo posible la Transición. Algunos, incluso, estudiaron en los mejores colegios privados. Ellos constituyen la nueva ultraizquierda ecologista, pacifista, vegana y urbanita que cree haber sido llamada para defender a los parias de la tierra desde despachos confortables y restaurante caros... mientras los camioneros han pasado a pertenecer a la “ultraderecha”. En cuanto a los sindicatos, cada vez parecen preocuparse menos de los currantes con callos en las manos y más de los funcionarios de oficina. Este es el extraño océano sociológico en el que deberá navegar Núñez Feijóo cuando salte a la arena de las próximas elecciones generales. No le falta experiencia a nivel Galicia, pero para acertar en su estrategia nacional tendrá que disfrazarse, seguramente, de Tom Wolfe y empezar a cantar bien alto las contradicciones de la izquierda exquisita. Díaz-Ayuso, que desde ayer es la gran líder del PP en Madrid, lleva ya varios años desplegando esa táctica y por eso le va tan bien incluso en el llamado cinturón rojo de la comunidad. Allí donde la izquierda real está también hasta el gorro de los progresistas de salón.