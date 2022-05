Jesús Alonso, uno de los buenos y generosos

No todos los días nace en Galicia un empresario pionero, generoso y apasionado de su tierra. Ni tampoco fallece. Por eso este viernes fue una jornada diferente, triste. La pérdida de Jesús Alonso Fernández deja un profundo vacío en la Comunidad, especialmente en la comarca del Barbanza, que aparca por una vez el característico azul de su costa para teñirse de luto en memoria de su mejor embajador por todo el mundo, capaz de levantar factorías que van de Portugal a Brasil y de Italia a Guatemala. Nacido a los pies de la ría de Arousa, el mar más rico del mundo, el fundador de Jealsa no construyó su imperio conservero gracias al golpe de una ola de fortuna, sino con trabajo, esfuerzo, tesón e ingenio, exprimiendo hasta la última gota de sudor en sacar adelante cada proyecto en el que se embarcó. El primero de ellos, Jealfer, vinculado a una máquina de coser aprovechando la tienda familiar de tejidos y paquetería, que aún a día de hoy sigue generando empleo y encargándose del diseño, producción y comercialización de enseñas líder como Pertegaz. Un inicio que recuerda el patrón de Amancio Ortega. Otro grande, como él, con quien compartió la capacidad de divisar oportunidades donde la mayoría solo encuentra problemas o la humildad de saber dar un paso atrás a tiempo para gestionar una sucesión ordenada y sin taponar a las generaciones que vienen detrás. Eso sí, sin dejar nunca de estar al pie del cañón. También coincidieron en su empeño por innovar, aunque en el caso del boirense combinando el traje del sector textil con los guantes de envasar bonito del norte, mejillones, sardinillas o zamburiñas con los logos de Rianxeira y Escurís, buques insignia de nuestra industria, que eran competidoras hasta que un feliz matrimonio las unió para siempre. Un enlace fructífero que no sólo tuvo la habilidad de integrar en el mismo grupo, sino de mejorar hasta hacer de sus productos los números uno para miles de familias, como muestran las cifras de ventas. Emprendedor, mecenas, creador de empleo, pero sobre todo persona de bien, Jesús Alonso, a quien esta casa reconoció su impecable trayectoria con el premio Gallego del Año, subió al cielo con 92 años, en plenas fiestas de la Ascensión. Un hombre ejemplar se va, pero su legado, que queda ahora en las mejores manos, continuará por mucho tiempo. Descanse en paz.