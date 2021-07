José Miñones a lo ‘Cholo’ Simeone

política. Las entrevistas a los políticos se parecen cada vez más a las de los jugadores y entrenadores de fútbol, habitualmente llenas de tópicos. No precisamente en las preguntas, pues nada tiene que ver el partido del domingo entre el Atlético de Madrid y su rival de turno en la Liga con el congreso de los socialistas gallegos, por poner un ejemplo, pero sí en las respuestas, que cada día sirven más tanto para un supuesto como para el otro. Así lo demostró este domingo el delegado del Gobierno en Galicia en la Cadena Ser, donde cuestionado acerca de una posible candidatura para liderar al PSdeG alternativa a Gonzalo Caballero optó por el modelo Cholo Simeone para no decir absolutamente nada... aunque interpretaciones ya hay y habrá sobre su reflexión. En lugar del habitual “partido a partido” del técnico argentino, el también exalcalde de Ames, José Miñones, optó esta vez por un equivalente “paso a paso”, excusándose para escurrir el bulto en que sobre “futuribles” no suele opinar. En todo caso, como pasa en los equipos, en las organizaciones como el PSOE o el PP, donde también Alberto Núñez Feijóo apelaba este sábado a no adelantar debates sucesorios aunque dejando un enigmático “tengo ganas de más”, raramente se filtra algo a la luz pública de forma accidental. Lo que pasa en el vestuario en este caso también se queda en el vestuario. Al menos por ahora...