Juan Carlos I y los libros de historia

Por desgracia, el empeño que ha puesto la izquierda supuestamente progresista en devaluar la institución de la monarquía y, muy especialmente, la figura de Juan Carlos I, que lleva años en la diana de los partidos que creen encarnar la regeneración de la política española, tendrá su repercusión en los futuros libros de historia. Y por fortuna, si los planes educativos continúan por la delirante deriva actual, dentro de muy pocas décadas ningún alumno tendrá que estudiar una asignatura tan poco útil en los institutos de nuestro país, así que el rey emérito podrá descansar en paz sin estar sometido al juicio parcial de las nuevas generaciones. ¿Cómo será recordado el padre de Felipe VI en los futuros textos escolares? Si la desvergüenza no campa a sus anchas por los ministerios de Educación, se tendría que destacar que fue una pieza clave para que España protagonizase una transición ejemplar hacia la democracia tras casi 40 años de dictadura. Y debería figurar como la pieza fundamental que logró parar el golpe de Estado de 1981, además de como uno de los mejores embajadores que jamás tuvo España a la hora de vender en el exterior la imagen de un país moderno, emprendedor y solidario. Todo eso lo consiguió él en compañía de su mujer, una reina de los pies a la cabeza que jamás dio la nota por nada ni ofreció carnaza alguna a los cotillas de salón. Pero ese currículum fantástico se verá empañado por anexos que también destacarán su afición a irse de caza, a mantener aventuras amorosas y a realizar tejemanajes económicos en países opacos, lo que le aconsejó dejar España mientras la Justicia debatía si había o no cometido algún delito y si era o no inviolable. ¿Es lo justo contar lo bueno y lo malo? Por supuesto, pero será una lástima no estar aquí para ver cómo nuestros futuros historiadores y analistas tratarán la figura de otros personajes contemporáneos, tales como Carles Puigdemont, Arnaldo Otegi, Jordi Pujol y otros muchos impresentables que dedicaron sus vidas a dinamitar la convivencia ciudadana, sembrar odio, romper la unidad nacional -ese concepto tan facha- y enriquecerse bajo un falso epíteto de honorabilidad. Quizá dichos sinvergüenzas sean presentados como grandes luchadores contra la opresión de los pueblos y se minimizará, o incluso se obviará, todo el mal que hicieron al conjunto del país. Y eso sí sería una tremenda injusticia.