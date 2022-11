Justicia, al fin, con las familias del ‘Pitanxo’

Las familias de los 21 fallecidos en el pesquero Villa de Pitanxo, cuyo naufragio tiene el dudoso honor de ser el peor de España en el siglo XXI, eran víctimas hasta este momento de una doble tragedia. Por una parte, la pérdida de sus seres queridos en un accidente con múltiples cabos sueltos todavía por resolver, pues las versiones de los tres supervivientes presentan notables diferencias. Por otra, la dejadez del Gobierno de España, que pese a sus condolencias y muestras de apoyo iniciales, no terminaba de mover ficha para bajar al pecio e investigar lo sucedido a fin de ofrecer luz a los padres, esposas e hijos de quienes perdieron la vida, pero también a la Justicia, encargada de dirimir posibles responsabilidades. Fueron nueve meses de dolor y dura lucha para exigir que se analicen los restos en busca de respuestas, en los que los allegados de los trabajadores desaparecidos, con su portavoz María José de Pazo, al frente, hicieron de todo para que se les tuviera en cuenta, sin importar a qué puerta hubiera que llamar, a qué sitio tocase desplazarse o a qué hora se volviese a casa. Reuniones, concentraciones, peticiones de ayuda a las instituciones europeas y hasta una audiencia con el papa Francisco I para rogarle su apoyo hicieron falta para que un equipo revise in situ el arrastrero hundido el 15 de febrero en las gélidas aguas del Atlántico Norte, a 450 kilómetros frente a las costas de Terranova. Pero al final, después de este penoso peregrinaje, ayer viernes llegó la ansiada noticia: la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) confirma que enviará un equipo submarino operado remotamente y dotado con cámaras. Unas operaciones no van a dar frutos de manera inmediata, pero por algo se empieza. Se harán en varias fases, empezando por explorar el fondo en el punto que se produjo la tragedia y el área próxima donde sea más probable encontrar el casco, para posteriormente procederse a una inspección con el robot, que estudiará también los equipos, las artes de pesca u otros elementos que de interese para conocer qué pasó exactamente y extraer posibles lecciones que impidan otra tragedia similar en el futuro. El recorrido fue largo y tortuoso, pero al fin se hace justicia y las familias ven un reconocimiento a sus exigencias, que siempre fueron de lo más razonables. La pregunta es: ¿Realmente había que esperar hasta ahora para hacer lo que el sentido común dictaba desde el primer día?