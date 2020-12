UN INFORME que acaba de hacer público la Cátedra Cruz Roja de la Universidade de Santiago arroja datos muy curiosos en torno la percepción que tienen los mayores de 65 años sobre el mundo que les rodea. Y señala que muchos de ellos, especialmente con motivo de la pandemia, han tenido la sensación de que se les ha tratado como a personas excesivamente desvalidas y dependientes, como si fuesen una especie de niños grandes a los que hay que sobreproteger, cuando en realidad la mayoría se siente más que capacitada no solo para sobrevivir sin ese manto protector, sino también para ser mucho más útil en una sociedad que tiende a apartar con una falsa cordialidad a los más veteranos de la manada. No les falta razón a quienes así se expresan y a quienes sienten incómodos cuando se les trata, sin excepciones, como si fuesen personas excesivamente vulnerables y desamparadas en un mundo gobernado por jóvenes y maduros que tienden a creer que lo saben todo. Solo hay que analizar con un poco de detalle muchas informaciones y anuncios para caer en la cuenta de que esa tendencia a “infantilizar” a la denominada tercera edad es tan real como chirriante. Así, infinidad de spots televisivos y radiofónicos tienden a poner a casi todos los mayores, aunque tengan poco más de 60 años, la peculiar voz de la abuela de la fabada, mientras otros dan por hecho que los hogares de estas personas están repletos de mesas camilla con faldones de ganchillo, marcos de plata rancia y jaulas con canarios. Para colmo, los que quieren salirse de esta tendencia viejuna dan un giro de 180 grados y lo que hacen es retratar a estridentes abuelos marchosos que bailan más que nadie en las fiestas, hacen parapente con los nietos y siempre están sobrados de ánimos. ¿De verdad no hay un término medio entre el sonotone y el puenting? Pues parece ser que no.

BEATRIZ CASTRO/Periodista