La alianza galaico-lusa se hace fuerte

la estrecha relación entre galicia y portugal viene de lejos. Para nadie es desconocida. Y el vínculo fraternal entre vecinos fronterizos parece indisoluble aún en tiempos convulsos. Si esto es así en materia económica, política y social, ¿por qué no iba a serlo también en materia de movilidad? Al fin y al cabo son muchos los portugueses que escogen tiempos de ocio en Galicia y otros tantos los gallegos que eligen Portugal como destino. Sin embargo, el vínculo con Madrid y con otras grandes ciudades españolas no está tan arraigado en el corazón de los portugueses. ¿A qué viene la sorpresa porque el Gobierno portugués haya lanzado un proyecto de línea férrea de alta velocidad en su costa atlántica que llegue hasta Vigo? ¿Acaso desde Vigo no es posible también llegar a Madrid –y esperemos que lo sea en un tiempo reducido una vez se ponga en funcionamiento el AVE desde la ciudad olívica–? Portugal, geográficamente, es un país vertical, ¡qué manía de horizontalizarlo siguiendo esa idea centralista de España! Parece que Galicia, comunidad a la que siempre se desprecia en la periferia del país, tendrá mucho que decir en el futuro de la movilidad nacional, sobre todo si, como dijo Portugal, el Gobierno de España no “da cuerda a sus zapatos”. ¿Lo mejor? Que nuestros mejores aliados están a menos de 2 horas en tren en la actualidad, y estarán a poco más de una cuando el proyecto futuro tome forma allá por el 2030.