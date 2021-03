estamos muy pendientes de los proyectos Next Generation, que canalizarán buena parte de la inyección de los milmillonarios fondos de recuperación europeos, pero quizás no lo estamos tanto de otras herramientas igual de importantes. Por ejemplo, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), cuyo concepto y diseño acaban de ser bendecidos por Bruselas. La iniciativa del Gobierno español busca desbloquear la burocracia, facilitar la colaboración público-privada y generar un efecto multiplicador en los sectores con más potencial de crecimiento cuando superemos el devastador impacto de la pandemia. Entre ellos está el del automóvil, inmerso ya en una profunda reconversión liderada por la industria del coche eléctrico y autónomo, y en el que la rica miel del efecto multiplicador alimenta la batalla de las gigafábricas de baterías, en la que Galicia participa en desventaja. De la misma manera que España llega tarde a un escenario en el que los principales países europeos productores de automóviles ya han puesto en marcha las primeras factorías de células de litio, Galicia tiene casi todas las papeletas para no llegar a tiempo a la subasta de las gigafábricas entre comunidades autónomas. Podemos refugiarnos en el chovinismo victimista, cerrar los ojos y tirar por el camino facilón de culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, de paso, demonizar a Cataluña. O podemos mirar de frente a la realidad y hacer un ejercicio de autocrítica responsable. Descubriremos entonces que el apadrinado por la Zona Franca y el Concello de Vigo es, ¡ay!, un proyecto que nace herido de muerte, sin el imprescindible apoyo del sector de la automoción y con una inversión inicial más que modesta: ciento cincuenta millones escasos frente a los cinco mil millones para la planta que proyectan Nissan Barcelona y Seat Martorell. Poco pesa, por no decir que nada, la bienintencionada alianza de las instituciones públicas con solventes grupos privados, si los dos actores principales de la aventura se borran antes siquiera de empezar. Es lo que han hecho Stellantis –la antigua PSA– y Ceaga. A Stellantis le interesan mucho más las plantas de pilas para coches eléctricos que tiene en Francia y Alemania, y el clúster gallego del automóvil no se aparta un milímetro de su doctrina habitual y cierra filas con el poderoso grupo galo. Así están las cosas y esa es la abismal desventaja que, salvo improbable milagro in extremis, dejará a Galicia sin fábrica de baterías. Otro revés tremendo para nuestro debilitado tejido industrial.