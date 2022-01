La Bolsa o la vida: parqués y covid

En la Bolsa de Madrid se vivió un pasado ejercicio de vaivenes, de altibajos, de subidas y bajadas. Fue una auténtica montaña rusa, donde cotizó con un gran peso, como siempre ocurre en las crisis, una de las variables más poderosas: la del miedo. No hay nada que huya a mayor velocidad de la incertidumbre y el temor que el vil metal. Lo vivimos, con toda su crudeza, en 2020, cuando en el parqué la caída media entre las empresas que conforman el Ibex 35 superó el quince por ciento. Y llegó el que debería haber sido un año de esperanza, 2021. Cuando creíamos, locos nosotros, que habíamos logrado controlar la pandemia. No fue así. Cada vez que bajamos la guardia nos asalta un nuevo tsunami. Esta sexta ola es la más virulenta que hemos vivido, a pesar de que parece no ser tan mortífera, gracias a la avanzada vacunación. En nuestro ya tradicional análisis de la evolución de los valores gallegos vemos que, a pesar de todo, hubo muchos, como Inditex, EiDF, Altia, Euroespes, Commcenter y San José superaban al Ibex 35 en un momento en el que los principales focos de atención de los inversores se centraban en el posible impacto de la propagación de la variante ómicron, la normalización de la política monetaria de los bancos centrales y la persistencia de los shocks de oferta que continúan presionando al alza la inflación. ¿El más difícil todavía? Seguro. Pero se capeó.