La campaña más larga de la historia

Tras un verano tórrido y un inicio de otoño marcado por días despejados y temperaturas más altas de lo normal, España está inmersa ahora en un carrusel de borrascas. Precipitaciones intensas que enlazan un día con otro, describiendo un bucle del que parece imposible salir. Una espiral de isobaras de bajas presiones que nos tendrá atrapados hasta que la naturaleza cambie su curso, ante lo que poco se puede hacer más que tomárselo con paciencia. Más o menos la misma de la que habrá que cargarse para aguantar las vueltas y giros plagados de emociones fuertes que en los dos próximos quince meses nos brindará otro tiovivo: el de la sucesión de elecciones, empezando por las municipales. Una cita cuya precampaña puso en marcha el PPdeG con la presentación de candidatos en el Multiusos Fontes do Sar. Se trata, como subrayaron los populares, de unos comicios especialmente importantes, pues de su resultado dependerá el estado de ánimo y las expectativas con las que afronten las generales, previstas para finales del próximo año, justo antes de que en Galicia arranque la carrera para las autonómicas que, si no hay novedad, se celebrarán a mediados de 2024. Además del impulso que un buen resultado en los concellos otorgaría a Alberto Núñez Feijóo en su intento de llegar a La Moncloa, el presidente Alfonso Rueda obtendría un importante espaldarazo en caso de que los suyos se apunten una victoria. Eso sí, conscientes de que en las urnas no gana el que saca más votos sino el que consigue gobernar, la consigna apuntada ayer en Santiago es la de trabajar para obtener mayoría absoluta en las siete grandes ciudades. Un reto ambicioso, especialmente en urbes como Vigo, donde Abel Caballero controla 20 de los 27 concejales, pero inexcusable si pretenden hacerse con algún bastón de mando. También el Bloque, cuya tendencia al alza hace soñar a Ana Pontón con mudarse a Monte Pío, y el PSdeG, con nuevo líder tras verse relegado a tercera fuerza en el Pazo do Hórreo, se juegan mucho el próximo 28 de mayo. Por eso, además de litros de agua en lo meteorológico, la previsión política apunta un aluvión de tensión y polémicas que se extenderá al invierno, a la primavera, al verano y así sucesivamente hasta junio del 24 truene, diluvie o salga el sol. Contra viento y marea, este sábado arrancó la que hasta ahora será la campaña más larga de la historia.