La complicada situación de Gonzalo Caballero

O HÓRREO VIVIÓ AYER la primera de las complicadas situaciones que le esperan a Gonzalo Caballero, todavía portavoz parlamentario tras haber sido derrotado en las primarias de los socialistas gallegos. Era la primera sesión de control al presidente de la Xunta en su condición de secretario xeral en funciones y obligado estaba a rendir cuentas. Lo hizo de frente dejando claro que “mi compromiso con Galicia y con este Parlamento es y va a ser inquebrantable. Voy a seguir trabajando allí donde nos pusieron, en la oposición al PP”. Quería dejar clara su posición una vez adoptada la decisión, muy cuestionada entre sus compañeros del PSdeG, de continuar al frente del grupo parlamentario, al menos hasta que los órganos del partido busquen la fórmula para cesarlo. “Todos entendimos su mensaje”. Fue la escueta respuesta de Alberto Núñez Feijóo, quien sin querer hurgar en la herida abierta sí marco el camino por el que irán circulando las comparecencias cuando en los debates se suba el tono y toque dejar atrás la debida cortesía parlamentaria. ¿Por qué no deja su escaño Gonzalo Caballero? Es la pregunta que se hacía todo el mundo en los pasillos de la Cámara gallega. Más allá del protocolario “he sido elegido por los votantes y a ellos me debo”, el exsecretario xeral tiene un espejo en el que poder mirarse y en él se refleja la imagen de Pedro Sánchez obligado a dejar la secretaría general del PSOE tras ser barrido en las urnas tanto en diciembre de 2015 (90 escaños, la cifra más baja de su partido en la historia) como en junio de 2016 (todavía peor, con solo 85 actas). El ahora presidente del Gobierno escenifica como nadie la supervivencia en política, al flotar sobre la última tabla de un barco hundiéndose para salir a flote. Desde el 30 de octubre de 2016 cuando Mariano Rajoy fue reelegido y él presentaba su dimisión como parlamentario, hasta el 1 de junio de 2018, día que prosperó la moción de censura, Sánchez protagonizó una situación insólita en política que acabó con un final feliz como inquilino de La Moncloa. Pésimos resultados electorales no le privaron de una nueva oportunidad que se ganó a pulso convenciendo a los militantes socialistas de que era la opción más idónea. El sorpasso en las autonómicas es el origen de los problemas del exsecretario xeral quien, a diferencia de Sánchez, no fue capaz de convencer a las bases. A ello hay que añadir que el PSdeG ya no lidera la oposición y eso pesa mucho de cara al futuro en Galicia. Volviendo a la sesión de control de ayer, el propio Gonzalo debió darse cuenta de una evidencia: las cámaras ahora enfocan a Ana Pontón, lo cual complica todavía más su situación en el Parlamento. Ya decía Feijóo que todos entendían el mensaje. Los fotógrafos fueron los primeros.