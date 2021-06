La complicada tarea de tener que gobernar

SE PUEBLAN ESTOS días los medios de comunicación con demoledores testimonios de ciudadanos que sufren las consecuencias del disparatado precio de la energía eléctrica. Personas que tienen que renunciar a necesidades básicas para pagar el incremento del precio de la luz; enfermos que necesitan ventilación mecánica las 24 horas y que hacen números para mantener ese apoyo vital; familias numerosas obligadas a “todo tipo de malabares” con la intención de ahorrar consumo y miembros de colectivos desfavorecidos que directamente tienen que renunciar a usar los electrodomésticos. No son mensajes catastrofistas, sino una parte de la cotidianidad que le está tocando vivir a los españoles en este mes de junio. Hay, lo que es más grave, un aumento desmesurado en el coste energético que llegó para quedarse en medio de la crisis. Más allá de interpretaciones, existen datos que son reales y no tienen discusión. Uno es que este 16 de junio de 2021 España tiene el precio de la luz más alto de Europa, con 94,64 euros por megawatio/hora (MWh), cuatro más que Italia o siete que Bélgica y Países Bajos y trece y medio por encima de Alemania. Una tendencia que se mantiene invariable en lo que llevamos de mes y amenaza con proseguir. De acuerdo con los datos manejados por las asociaciones de consumidores, la factura mensual de un usuario medio puede incrementarse hasta 28 euros. Todo esto sucede con un Gobierno progresista que antes de acceder al poder había fijado dos líneas rojas en su hoja de ruta: el final de los desahucios y una tarifa eléctrica ajustada al nivel de vida de los españoles. El suicidio este martes en Barcelona de un hombre de 58 años y la muerte la pasada semana en Sigüeiro de una mujer de 60, cuando iban a ser desalojados de sus viviendas, demuestran que el primero de los problemas sigue latente. En cuanto al segundo, la incapacidad del Ejecutivo es similar, a pesar del anuncio de que tienen previsto suspender impuestos para abaratar la factura, y del demagógico argumentario de las puertas giratorias por las que expolíticos se colaron en los consejos de administración de las eléctricas. Ese es un mensaje que cala cuando se está en la oposición, pero una vez en el Gobierno los contribuyentes piden otro tipo de soluciones y, hasta la fecha y con el precio de la luz más caro de Europa, ni Pedro Sánchez ni Yolanda

Díaz, máximos responsables de los socios coaligados, nada hicieron para evitarlo. Decir eso de que “a mí nunca me verán en una eléctrica” es un insulto a todos los que tenemos que pagar las facturas porque no vivimos en un edificio oficial. Lo que corresponde, en una situación límite, es actuar con coraje, decisión y eficacia.