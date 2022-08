La culpa no siempre es del profesor

Si algo distingue la era de las nuevas tecnologías de otras etapas históricas es la inmediatez en el acceso a la información, entre toda una gama de servicios que se sitúan al alcance de la mano con sólo un golpe de clic. Gracias a Internet, cuando EL CORREO GALLEGO cuelga una noticia en su web, de día o de noche, los habitantes de 194 países la reciben en su ordenador o móvil exactamente igual que si estuvieran en Santiago. Lo mismo sucede con el comercio de ropa, coches o platos de comida. Si están disponibles, aquí o en China, comprarlos es cuestión de segundos. La irrupción de las redes sociales contribuyó a amplificar este vuelco cultural en el que cualquier reseña, duda o queja subida a la red cuenta con soluciones de manera instantánea, sin esperas ni horarios. Una revolución total con respecto a hace tan sólo unas décadas para la que nadie fue preparado y que requiere, a veces, de una reflexión. Por ejemplo, en un ámbito como el de la universidad, donde la investigación o la docencia no son tareas que se ejecuten contra reloj ni los problemas se resuelven automáticamente. Explicar disciplinas complejas como Derecho, Física, Química, Farmacia o Economía requiere, pese a los avances, seguir un cauce por parte de los profesores, al igual que aprenderlo exige un camino por parte de los alumnos. La técnica, por supuesto, no consiste ya en el siglo XXI únicamente en sentarse e hincar los codos. Las clases no tienen por objetivo memorizar conceptos o fórmulas para después devolverlas en el examen. Se trata de pensar, analizar ideas, discutir, leer... Pero aún así, nadie se gradúa solo con chasquear los dedos. Hay que estar comprometido, dispuesto a absorber conocimiento y esforzarse, como subraya en el Primer Plano una de las profesionales de la USC. Obtener un título no es tan sencillo como entrar en Google. Resolver un inconveniente no es tan simple como escribir un tuit y esperar que la respuesta caiga del cielo. Y esto es algo que los estudiantes deben tener en cuenta. Los emails o los Whatsapp funcionan siempre, pero los maestros necesitan conciliar y descansar y no se les puede castigar con denuncias por no estar conectados a perpetuidad tras apretar un botón. En la facultad esta claro quien marca la pauta, pero el respeto y la educación deben ir en las dos direcciones. Hay reglas y modos de comportarse. Ni siempre ni todo es culpa del sistema o del profesor.