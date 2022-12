La generosidad de una madre

eS DIFÍCIL explicar HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR la generosidad infinita de una madre, porque siempre está dispuesta a darlo todo por sus hijos. O al menos en la inmensa mayoría de los casos. Es una entrega que no tiene precio ni condiciones; y que deriva del inmenso amor que se puede ofrecer a cambio de nada. O de mucho. Ese altruismo sobrepasa todo límite y solo consigue comprenderlo completamente quien lo practica. Dice el refrán: madre, no hay más que una. ¿O sí? Podría decirse que todas las mamás que no dudan en donar la leche de sus pechos a otros niños que la necesitan son doblemente madres. A todas ellas, casi 450 en los últimos años en Santiago, habría que hacerles un monumento. Porque gracias a este gesto sencillo pero extremadamente inmenso han ayudado a salir adelante a nada menos que seiscientos niños, algunos prematuros y otros con dolencias que el alimento natural ayuda a aliviar o incluso sanar. En este sentido, cabe hacer un llamamiento a la sociedad para concienciar de lo importante que es compartir lo mejor de nosotros mismos. La sangre, la leche, el trabajo desinteresado... un pequeño esfuerzo que puede ayudar a construir un mundo mejor. En estas fechas cercanas a la navidad prediquemos con ejemplo la solidaridad a la que se nos llama; y valoremos también la importantísima labor que realizan centros como el Banco de Leche del hospital Clínico de Santiago, un balón de oxígeno, una oportunidad, para tantos bebés que por diversos motivos necesitan el alimento natural que solo puede dar una madre coraje, entregada y generosa.

Beatriz Castro. Periodista