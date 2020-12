La historia de la música moderna en Compostela

De colección En estos tiempos tan difíciles que vivimos es una alegría ver como un libro sobre la historia de la música moderna en Santiago se agota en 24 horas. Eso es lo que ha sucedido con la obra del doctor en Historia Alfonso Espiño, en el que ha rescatado del olvido a muchos grupos musicales nacidos en Compostela entre 1954 y 1978 y que pusieron la banda sonora al recorrido vital de muchos santiagueses. Felicitamos desde aquí a su autor por su gran labor y dedicación, ya que empleó nueve años a este texto, eso sí, compaginándolo con su actividad como Dj y músico. Gracias a su libro, grupos como Sky o Los Potes no quedarán en el olvido y todos sabrán que un santiagués estuvo en el concierto de The Kinks en Madrid. Aquellos que se han quedado sin su ejemplar que no se preocupen, porque tras las fiestas se repondrán.